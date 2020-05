My tu gadu-gadu, a Age of Empires 2 przeżywa właśnie swoją drugą młodość

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak zauważyli dziennikarze serwisu PC Gamer, strategia czasu rzeczywistego Age of Empires II ma się aktualnie lepiej, niż kiedykolwiek. Zarówno wersja Definitive Edition z ubiegłego roku, jak i wersja HD z roku 2013 pojawiły się wśród stu najpopularniejszych produkcji na platformie Steam – jeśli spojrzymy na statystyki obu gier w serwisie SteamCharts (pierwsza i druga), Age of Empires II z 2013 roku świetnie poradziło sobie zarówno w marcu, jak i kwietniu, zaś Age of Empires II: Definitive Edition radzi sobie znakomicie od samego początku bieżącego roku. Ba, w kwietniu udało się nawet ustanowić nowy rekord graczy bawiących się w Definitive Edition jednocześnie – na ten moment wynosi on 34 321 użytkowników. Jak jednak zwraca uwagę redakcja PC Gamer, również w kwietniu obie wersje legendarnej gry razem osiągnęły jeszcze większy, naprawdę imponujący wynik prawie 60 tysięcy użytkowników grających w nie w tym samym momencie. Tym samym Age of Empires II jest najpopularniejszą produkcją z gatunku strategii czasu rzeczywistego na platformie Steam. Popularność produkcji cieszy – zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że mowa o nieszczególnie młodym tytule.