Co sprzedawało się najlepiej w PlayStation Store w kwietniu? Odpowiedź może Was zaskoczyć

Maria Wawrzyniak ,

Włodarze japońskiego koncernu podzielili się z nami rankingiem najlepiej sprzedających się gier w sklepie PlayStation Store w ubiegłym miesiącu. O ile zestawienie dotyczące rynku amerykańskiego nieszczególnie zaskakuje, o tyle sytuacja w Europie jest zgoła inna. Większość z Was spodziewa się pewnie, że w przypadku obu list na pierwszym miejscu znajdzie się Final Fantasy VII Remake, które zadebiutowało wyłącznie na konsoli PlayStation 4 właśnie w kwietniu. Tyle że tak nie jest – nie w przypadku listy dotyczącej Europy. Tam bowiem króluje nieśmiertelne Grand Theft Auto V (które ma już na karku prawie siedemnaście lat!). Poniżej szczegóły!

Najlepiej sprzedające się gry na PS4 w Europie:

Grand Theft Auto V EA Sports FIFA 20 Call of Duty: Modern Warfare Final Fantasy VII Remake NBA 2K20 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered EA Sports UFC 3 Minecraft Marvel’s Spider-Man Resident Evil 3 Monopoly Plus Rocket League Assassin’s Creed Odyssey Days Gone Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Red Dead Redemption 2 The Crew 2 Tom Clancy’s The Division 2 eFootball PES 2020 Need for Speed: Heat

Najlepiej sprzedające się gry VR na PS4 w Europie:

Blood and Truth Beat Saber Creed: Rise to Glory Job Simulator RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY ASTRO BOT Rescue Mission Until Dawn: Rush of Blood BOXVR Farpoint SUPERHOT VR

Sytuacja robi się nieco ciekawsza, gdy zauważymy, że w zestawieniu pojawiło się chociażby Monopoly Plus – choć nie jest to szczególnie dziwne w obliczu trwającej na świecie pandemii koronawiursa, która sprawiła, że większość graczy spędza czas w domu i najwyraźniej postanowiła grać ze znajomymi w Monopoly zdalnie. Jeśli chodzi o pierwszą trójkę w zestawieniu gier na PS4, w poprzednim miesiącu Call of Duty: Modern Warfare było na miejscu pierwszym, FIFA 20 na drugim i GTA V na trzecim.

Zainteresowanych zestawieniem dotyczącym rynku amerykańskiego zapraszamy pod ten adres – tam pierwsza trójka to kolejno Final Fantasy VII Remake, Call of Duty: Modern Warfare oraz NBA 2K20. Prócz Monopoly Plus, które pojawiło się na obu listach, gracze w Stanach Zjednoczonych lubią również UNO. A Wy, w co teraz gracie na PS4?