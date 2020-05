News

LM ,

SEGA i Creative Assemby oficjalnie zapowiedziały kolejny pakiet dodatkowej zawartości opracowany z myślą o grze Total War: Warhammer 2 z 2017 roku. DLC zatytułowane The Warden & the Paunch to nowy pakiet lordów, w którego ramach do gry zawitają Eltharion Ponury oraz Grom Bebzol – każdy z własną mechaniką, celami, jednostkami i stylem rozgrywki kolejno dla Elfów Wysokiego Rodu i Zielonoskórych.

Zgodnie z zapowiedziami producenta pakiet The Warden & the Paunch ukaże się dokładnie 21 maja na serwerach platformy Steam, a poniżej możecie rzucić okiem na towarzyszący zapowiedzi zwiastun. Po więcej konkretów związanych z mechanikami lordów odsyłamy pod ten adres.

Jednocześnie warto wspomnieć o specjalnym prezencie dla fanów Total War: Warhammer 2, który możecie odebrać dzięki Total War Access. Już 21 maja, czyli w dzień premiery przywołanego tu pakietu, każdy, kto zaloguje się do Total War Acccess, może zdobyć darmowy mount Catchweb Spidershrine dla szamana Zielonoskórych.

https://www.youtube.com/watch?v=dQM-h3M4BZc