Podano nową datę premiery Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 – produkcja zaliczy opóźnienie

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Na oficjalnym koncie Sony na Twitterze pojawiła się dziś grafika, której towarzyszy dokładna data premiery filmu Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Trochę poczekamy.

Przedstawiciele firmy Sony poinformowali za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze o nowej dacie premiery kontynuacji niezwykle ciepło przyjętego filmu Spider-Man: Into the Spider-Verse z 2018 roku – dzięki wiadomości wiemy już, że kontynuacja ostatecznie zadebiutuje na wielkich ekranach 7 października 2022 roku, co oznacza, że dzieło zaliczy opóźnienie. W dodatku całkiem spore, bowiem pierwotnie premiera była zaplanowana na 8 kwietnia 2022 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że na pewno, tak czy inaczej, będzie warto czekać, a dodatkowe kilka miesięcy pozwoli twórcom dokończyć prace i dopiąć wszystko na ostatni guzik. Oglądaliście pierwszą część? Czekacie na kontynuację?

https://twitter.com/Sony/status/1258766152928358402?s=20