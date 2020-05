News

Wygląda na to, że Warner Bros. zamierza w zupełnie inny sposób ogłosić datę debiutu ostatecznej odsłony serii Skywalkerów w świecie LEGO.

Ciekawostka dla wszystkich, którzy wyczekują oficjalnego komunikatu od Warner Bros., w którym poznamy oficjalną datę premiery gry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Na oficjalnym kanale marki YouTube pojawił się materiał z garścią ogłoszeń dla fanów, a jednym z jego elementów okazał się lakoniczny komunikat z datą debiutu wspomnianego tytułu.

Materiał szybko zdjęto, ale datę udało się zapamiętać – przypada dokładnie na 20 października tego. Oczywiście decyzja o wyłączeniu opublikowanego wcześniej filmu mogła zapaść z uwagi na wskazanie błędnego terminu, ale o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że Warner Bros. planuje przekazać nam przywołane tu nowinki na własnych zasadach.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga to przygodowa gra akcji, w której będziemy mogli wziąć udział w wydarzeniach doskonale znanych nam z wielkiego ekranu. Wydanie ostateczne sagi obejmie jej wszystkie dziewięć epizodów przeniesionych do świata duńskich klocków LEGO. Za wyprodukowanie gry odpowiada studio Traveller’s Tales.

https://www.youtube.com/watch?v=aQzaHi0CwRQ