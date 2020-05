Kolejna darmówka dostępna na Epic Games Store – za tydzień gra-niespodzianka

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj od godziny 17:00 możecie pobrać nową produkcję w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnym darmowym tytułem jest Death Coming, specyficzna gra logiczna, w której wcielamy się w Kosiarza, będącego agentem Śmierci, a naszym zadaniem jest zabijanie ludzi na wszelkie możliwe sposoby. Wszystko obserwujemy z widoku izometrycznego, a całość została podzielona na poszczególne etapy, gdzie nie brakuje wspomnianych ludzi, których musimy eliminować. I choć brzmi to niezwykle prosto, tak sprawę komplikuje fakt, że nasze ofiary stosują się do własnych rozkładów dnia oraz osobistych nawyków, a my nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Naszym kluczem do sukcesu jest więc odpowiednie planowanie i baczna obserwacja zachowań poszczególnych postaci. Jeśli chodzi o to, jaka gra zostanie udostępniona za tydzień… Cóż, na ten moment jest to tajemnica – oficjalna strona internetowa sklepu podaje jedynie, że tytuł zostanie odblokowany za nieco ponad sześć dni. Pozostaje więc czekać i zobaczymy, o co chodzi z grą-niespodzianką.