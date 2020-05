News

Efekty uboczne rozwoju World of Warcraft, które wskazał Mike Morhaime, są dla obecnego prezesa Blizzarda znamionami nowoczesnej gry.

W minionym tygodniu w sieci pojawiła się ciekawa wypowiedź współzałożyciela i dawnego prezesa Blizzard Entertainment, którego zdaniem World of Warcraft z biegiem lat stał się mniej towarzyski, niż zakładali twórcy. Mike Morhaime w swojej stosunkowo krytycznej wypowiedzi wskazał, że jednym z efektów ubocznych rozwoju gry i ułatwiania dostępu jest stopniowe ograniczanie aspektów społecznościowych, jako że gracze nie potrzebują już nieustannie grać z tą samą grupą osób, by osiągnąć konkretne rezultaty.

Z dawnym prezesem Blizzarda nie zgodził się jego następca – J. Allen Brack – który odwołując się do wypowiedzi Morhaime’a, stwierdził, że WoW jest tak samo towarzyski teraz, jak w dniu premiery. Dodał, że wprowadzane w ciągu wielu lat zmiany jeszcze bardziej postawiły na rozwijanie społeczności, przy okazji sprawiając, że World of Warcraft jest bardziej nowoczesne. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że WoW zaliczył bardzo dobry kwartał i zgromadził wielu graczy na serwerach, a Blizzard zamierza konsekwentnie rozwijać zarówno zwykłego WoW-a, jak i World of Warcraft Classic.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że zapowiedziane w minionym roku Shadowlands ukaże się w okresie świątecznym. Co z tego wynika? To, że Blizzard faktycznie może szykować wydanie swojego MMORPG na konsole, które ukaże się wraz z premierą dodatku. Mamy debiut next-genów, schematy sterowania kontrolerów i wsparcie dla technologii ray-tracing, więc pozostaje jedynie przygotować port i uruchomić serwery. Wizja interesująca, aczkolwiek do czasu oficjalnej zapowiedzi pozostaje jedynie w sferze spekulacji.

Tymczasem dajcie znać, kto ma rację. WoW stał się mniej towarzyski, jak sugeruje Morhaime, a może jest bardziej towarzyski niż kiedykolwiek wcześniej?

https://www.youtube.com/watch?v=s4gBChg6AII