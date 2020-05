News

LM ,

The Last of Us: Part 2 ukaże się 19 czerwca wyłącznie na konsolach PlayStation 4. To jak, zwiastun zachęcił do sięgnięcia po nowe dzieło Naughty Dog?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w sieci pojawił się najnowszy materiał promocyjny poświęcony zaplanowanej na czerwiec grze The Last of Us: Part 2. Tym razem możemy dowiedzieć się nieco więcej o linii fabularnej sequela, ale znalazło się też nieco miejsca dla fragmentów rozgrywki. Rzućcie okiem na załączone poniżej wideo.



Naughty Dog oficjalnie zakończyło już prace nad The Last of Us: Part 2. Złoty nośnik z grą powędrował do Sony, które przygotuje tytuł na zaplanowaną na 19 czerwca premierę. Nowy rozdział opowieści o Ellie i Joelu ukaże się wyłącznie na konsolach PlayStation 4, aczkolwiek na pewno doczekamy się też ulepszonego wydania na PlayStation 5.

https://www.youtube.com/watch?v=VmdQyiHwtpQ