Ciekawe doniesienia dla fanów gier z portfolio Electronic Arts. Podczas konferencji zwołanej przy okazji raportu finansowego za pierwszy kwartał 2020 roku dowiedzieliśmy się, że obok stałych corocznych punktów kalendarza wydawniczego EA szykuje kilka nowinek, które najpewniej zostaną zapowiedziane podczas EA Play Live 2020. Okazuje się, że EA ma w zanadrzu nieujawnioną jeszcze grę sportową, wydanie HD jednej z gier, cztery produkcje od partnerów oraz dwie gry mobilne. Wszystkie mają trafić na ręce graczy najpóźniej w marcu 2021 roku.

O planach związanych z remasterami starszych tytułów dowiedzieliśmy się jeszcze przy okazji wcześniejszego raportu, ale EA wciąż nie podaje tu konkretów, zdradzając jedynie, że projekt jest na dobrej drodze do premiery w tym roku fiskalnym. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że po Star Wars Jedi: Fallen Order sięgnęło już ponad 10 milionów graczy, aczkolwiek nie ma tu wzmianki o samej sprzedaży, więc do tego możemy liczyć również użytkowników usługi Origin Access Premier. Wynik imponujący, ale też okraszony stwierdzeniem, iż jest to gra z całkowicie nowej serii, co niebezpośrednio potwierdza powstanie kontynuacji w Respawn Entertainment.

Wciąż sporo tu niewiadomych, ale cyfrowe wydarzenia z najważniejszymi tegorocznymi doniesieniami wydawców już za niewiele ponad miesiąc, więc pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Tymczasem dajcie znać, która ze starszych gier powinna doczekać się remastera.