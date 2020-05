News

LM ,

Włodarze Activision Blizzard upublicznili kolejny raport finansowy za pierwszy kwartał 2020 roku, który nie tylko wskazuje na nieustannie rosnącą popularność marki Call of Duty, ale też zwiastuje zupełnie nowe tegoroczne produkcje. Okazuje się, że obok zapowiadanego wcześniej Call of Duty 2020 i zmierzającego do World of Warcraft dodatku Shadowlands, Activision zamierza jeszcze w tym roku wypuścić na rynek dwie nowe gry bazujące na doskonale znanym graczom markach. Nadmienię jedynie, że nie będą to gry mobilne, jako że te pojawiły się w dalszej części raportu.

Tym samym dwie nowe gry od Activision wylądują na konsolach oraz prawdopodobnie pecetach i chociaż firma zamierza dalej eksplorować znane fanom marki, to nie mamy tu jeszcze żadnych konkretów. Podobnie prezentuje się sytuacja w katalogu Blizzarda, gdzie poza dodatkiem Shadowlands do World of Warcraft nie ma słowa o tegorocznej premierze takich tytułów jak Overwatch 2 czy Diablo 4.

Powracając jeszcze na moment do samego Call of Duty, to w raporcie wskazano, że wydane w minionym roku Modern Warfare sprzedało więcej kopii i zgromadziło większą liczbę graczy niż jakiekolwiek Call of Duty wcześniej. Jednocześnie po wydane 10 marca Call of Duty: Warzone sięgnęło już 60 milionów graczy.

Jakie marki Activision powinny powrócić w tym roku?