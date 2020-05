News

Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało w październiku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Tym razem ciekawa inicjatywa bezpośrednio z naszego rodzimego podwórka. Polska społeczność graczy Call of Duty postuluje do Activision i Infinity Ward o wprowadzenie do najnowszej odsłony cyklu lokalnych akcentów. Mowa tu o operatorze naszego GROM-u, jak i karabinie MSBS, ale fani będą ukontentowani, nawet jeśli uda się wywalczyć tylko jedno z powyższych.

Akcję zainicjowała zebrana na Facebooku licząca kilkadziesiąt tysięcy graczy społeczność Modern Warfare, a my postanowiliśmy nadać jej trochę rozgłosu. Nawet jeśli nie logujecie się regularnie na serwerach nowego CoD-a, ale podzielacie ideę, to wpiszcie się na petycje dla operatora GROM i karabinu MSBS.

Wprawdzie oficjalne wsparcie dla nowego Modern Warfare nie potrwa już zbyt długo, a nawet jeszcze w tym miesiącu powinniśmy otrzymać zapowiedź kolejnej odsłony serii, ale nie zaszkodzi zaakcentować w grze obecność polskich sił specjalnych. Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało na PC, PlayStation 4 i Xbox One w październiku minionego roku.