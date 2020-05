Aktualizacja sklepu PlayStation Store – w co nowego zagramy w tym tygodniu?

News

Maria Wawrzyniak ,

Maj rozpoczynamy pierwszą aktualizacją oferty sklepu PlayStation Store. W porównaniu z poprzednimi tygodniami, ten zapowiada się nieco spokojniej. Wyjątkiem jest oczywiście premiera gry John Wick Hex, która na konsoli PlayStation 4 ma miejsce właśnie dzisiaj, czyli 5 maja. Nie jest to jednak jedyna gra, która pojawi się w PS Store – pełne zestawienie możecie znaleźć poniżej. Lub, jeśli wolicie, zapraszamy Was także pod ten adres, gdzie znajdziecie oficjalny wpis na blogu PlayStation. Przypomnijmy również, że od dzisiaj Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19 są już dostępne do pobrania ze sklepu dla subskrybentów PlayStation Plus. Wszyscy zainteresowani (niezależnie od tego, czy są abonentami PS Plus) mogą załapać się na darmowe gry, które firma Sony rozdaje do 6 maja (czyli jutra!) w ramach inicjatywy Play at Home.