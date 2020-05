News

Wygląda na to, że nawet jeśli gra STALKER 2 wciąż pozostaje bez oficjalnej daty premiery, a produkcja gry przez dłuższy czas była raczej wielką niewiadomą, to GSC Game World jest dobrej myśli. W oficjalnej wypowiedzi dla rosyjskiego Cybersport rzecznik prasowy ekipy, Zakhar Bocharov, oświadczył, że fani tytułu nie mają powodów do niepokoju. Okazuje się, że prace nad grą nie tylko nie zwolniły tempa, ale jak oznajmił Bocharov, na niektórych polach przebiegają nawet szybciej, niż przed gruntownymi zmianami w środowisku pracy.

Zapytany o wpływ pandemii na sytuację w branży Bocharov przyznał, że każde studio bazując na swoich doświadczeniach radzi sobie zupełnie inaczej. Nie widzi tu utrzymującego się trendu na rozmaite obsuwy i jest raczej optymistycznie nastawiony. Zdaniem rzecznika ludzi bardzo łatwo adaptują się do trudnych sytuacji i szybko nadają zupełnie nowe znaczenie i funkcje dla popularnych narzędzi jak np. wideo rozmowy.

Podsumowując, STALKER 2 ma się nieźle, możemy wyczekiwać premiery, aczkolwiek jeszcze nie wiemy, w której części kalendarza jej szukać. Tytuł powstaje na silniku Unreal Engine 4, ale opublikowany niedawno screen przekonuje, że zmiana technologii nie odrze marki z brudnego, posępnego klimatu.