Wyciekło się Sony The Last of Us 2 przed premierą. To fakt i chociaż przestrzegaliśmy, odwodziliśmy i zaklinaliśmy, to wciąż masa użytkowników sieci z pewnością fabułę nowej gry Naughty Dog zdążyła poznać na wskroś. Jeśli należycie do tego grona, to powinniście wiedzieć, że zdaniem użytkowników Twittera o The Last of Us Part 2 dyskutować nie wolno. Wieść niesie, że Sony powołując się na Digital Millennium Copyright Act, prowadzi krucjatę przeciwko wszystkim, którzy omawiają treść przecieków, nawet jeśli nie publikują przy tym żadnej zawartości objętej prawem autorskim.

To oczywiście niezbyt podoba się użytkownikom forum ResetEra, którzy utrzymują, że Sony nie będzie dyktować im, o czym mogą rozmawiać. Wciąż brak tu jednoznacznych dowodów jakoby Sony faktycznie wszczęło jakieś akcje prawne poza ściąganiem treści z rozmaitych forów, więc poczekamy z oceną na rozwój sytuacji. Tymczasem dajcie znać, co o tym sądzicie – wyciekło, to wyciekło, a może Sony ma prawo maskować wtopę z pomocą prawnych rozwiązań?

Tymczasem The Last of Us Part 2 ma się nieźle, także w kontekście wyników komercyjnych – tytuł jest najpopularniejszym produktem w katalogu sieci Amazon. Nowa odsłona przygód Ellie ukaże się 19 czerwca, wyłącznie na PlayStation 4 i zdaniem Naughty Dog, będzie wart swojej ceny.

