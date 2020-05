Call of Duty: Warzone również na konsole nowej generacji? Gra będzie wspierana i rozwijana przez lata

News

Maria Wawrzyniak ,

Taylor Kurosaki, reżyser narracyjny ze studia Infinity Ward, udzielił jakiś czas temu wywiadu francuskiemu serwisowi GamerGen (podajemy za serwisem Video Games Chronicle), podczas którego wypowiadał się głównie na temat Warzone, czyli nowego battle royale z kultowej serii Call of Duty. Przede wszystkim twórca zdradził, że chociaż na rynku wciąż będą pojawiać się nowe odsłony cyklu, tak Warzone będzie tylko jedno – to oznacza, że gra będzie wspierana oraz rozwijana przez długie lata. Dowiedzieliśmy się między innymi o stałych i regularnych aktualizacjach, których głównym celem jest nie tylko zatrzymywać weteranów, ale i przyciągać zupełnie nowych użytkowników. Wszystko ma z kolei zostać połączone z zawartością premium – pełnoprawnymi odsłonami Call of Duty oferującymi kampanie fabularne, tryby wieloosobowe, misje Spec Ops i wiele innych.

Co ciekawe, w sieci pojawia się coraz więcej plotek i spekulacji na temat przeniesienia Call of Duty: Warzone również na platformy nowej generacji, czyli konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X. A jakby Wam było mało, to w wywiadzie brał również udział Amos Hodge, dyrektor kreatywny Raven Software, który potwierdził, że aktualnie trwają pracę nad zaimplementowaniem trybu duo do battle royale. Podkreślił przy tym, że teoretycznie tryb jest już dostępny w module Punder, po prostu nie ma go w standardowym wariancie. Zapowiedziano również inne nowości, jak zmiany map oraz nowe przedmioty. Krótko mówiąc, gracze będą mieli w czym wybierać.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Call of Duty: Warzone zadebiutowało 10 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Deweloperzy przygotowali samodzielnego klienta, jednak możemy także uruchomić tryb battle royale za pośrednictwem najnowszej odsłony serii – ta zaś, czyli Call of Duty: Modern Warfare, zadebiutowała natomiast 25 października 2019 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.