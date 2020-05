News

Maria Wawrzyniak ,

A gdyby tak pozabijać demony w rytm heavy metalowej muzyki? Jeśli chcielibyście przeżyć coś takiego, mamy dla Was świetną wiadomość – deweloperzy ze studia Awe Interactive przedstawili światu BPM: Bullets Per Minute, grę rytmiczną inspirowaną serią DOOM. Jak donosi serwis Game Rant, mamy tutaj do czynienia z krwawą sieczką w piekle, tyle że opartą z rogue-like’owym systemem poziomów. Każdy dungeon wygląda zupełnie inaczej, a w jego zakamarkach znajdziemy coraz to bardziej wymyślne, zapewniające ogromną frajdę bronie. Najciekawsze w BPM jest jednak to, o czym wspomnieliśmy już na samym początku – wszystko odbywa się tutaj w rytmie muzyki.

https://youtu.be/8J_6CTHKbIg

Zainteresowani mogą już dodać grę BPM: Bullets Per Minute do swojej listy życzeń na platformie Steam. Produkcja ma zadebiutować latem bieżącego roku na komputerach osobistych, a także zimą (również bieżącego roku) na konsolach. Dla szczególnie ciekawskich zamieściliśmy również galerię screenshotów, które znajdziecie także na oficjalnej karcie produktu we wspomnianym sklepie. Skusicie się, czy może jednak Wam ten pomysł nie siada?

gallery:13860