W najnowszej notce prasowej (podajemy za serwisem PC Gamer) studia Frontier Developments pojawiła się informacja o zawarciu umowy licencyjnej, dzięki której dowiedzieliśmy się, że twórcy Elite: Dangerous pracują nad RTS-em na licencji Warhammer: Age of Sigmar, czyli najnowszej odsłony serii stołowych gier bitewnych od firmy Games Workshop. Na ten moment o samej produkcji nie wiemy jednak praktycznie niczego, prócz kilku suchych faktów.

Po pierwsze, gra zadebiutuje na komputerach osobistych, konsolach oraz platformach streamingowych – nie podano jednak, na jakich konkretnie. Premiera została z kolei zaplanowana na rok rozliczeniowy 2023, co oznacza, że według planu ma zadebiutować przed 31 maja 2023 roku. To z kolei świadczy o tym, że projekt prawdopodobnie znajduje się w bardzo wczesnej fazie produkcyjnej (o ile ta w ogóle się rozpoczęła, bo równie dobrze dopiero twórcy mogą zacząć wdrażać pomysł w życie). Tym samym nie powinniśmy spodziewać się jakichkolwiek oficjalnych szczegółów czy zapowiedzi w najbliższej przyszłości. To jednak nie wszystko.

We wspomnianej notce zawarto również informacje na temat innych planowanych produkcjach studia Frontier Developments. Do 31 maja 2022 roku na rynku ma pojawić się menadżer wyścigów, który pozwoli graczowi przejąć kontrolę nad zespołem rywalizującym w wyścigach Formuły 1. Co ciekawe, zaledwie rok później ma pojawić się sequel. Nieco bliższe plany obejmują z kolei konwersję Planet Coaster na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One. To, a także większy płatny dodatek do gry Elite: Dangerous – obie rzeczy mają zadebiutować do 31 maja przyszłego roku.