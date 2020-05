Morrrowind skończył już 18 lat, a wciąż jest grywalny. Szczególnie z modyfikacją Rebirth

News

Wczoraj minęło 18 lat od rynkowej premiery jednego z najważniejszych erpegów początku XXI wieku. Tak, mowa oczywiście o The Elder Scrolls 3: Morrowind, które ukazało się na pecetach w 2002 roku jako kolejna odsłona zapoczątkowanej jeszcze w 1994 roku serii od Bethesdy. Nawet jeśli Morrowind jest już pełnoletni, to w oczach fanów cyklu wciąż pozostaje jedną z jego najlepszych odsłon, w czym także spora zasługa zebranej wokół tytułu społeczności modderów, która sukcesywnie dostarcza nam kolejne powody, by do gry wracać.

Tak jest i w tym przypadku, gdyż ekipa odpowiedzialna za rozwój modyfikacji Morrowind Rebirth wrzuciła na serwery gry najnowszą, opatrzoną numerem 5.1 aktualizację projektu. Ta koncentruje się przede wszystkim na poprawie wielu wykrytych przez modderów błędów, ale oferuje też nieco nowej zawartości. Twórcy kontynuują rozbudowę i liczne usprawnienia dla Ebonheart, a przy okazji wrzucili do gry nowe zaklęte bronie, pancerz, artefakty i kilka nowych zaklęć. Jeśli przez dłuższy czas nie mieliście styczności z Morrowind, to nostalgiczny powrót warto odbyć właśnie z modyfikacją Rebirth.

Na pewno graliście w Morrowind, więc pozostaje pytanie, o czym Bethesda zdążyła już zapomnieć w swoich grach w odniesieniu do klasyka z 2002 roku?

https://www.youtube.com/watch?v=Cr3TCWPlDrw