Reddit debatuje nad wielkością penisów ras The Elder Scrolls. Izolacja osiągnęła punkt kulminacyjny

Jeśli podobnie jak my myśleliście, że tylko Wam się przywidziało, to nic z tych rzeczy. Jeden z użytkowników reddita przyznał się, że wraz ze swoim przyjacielem debatowali nad tym w ostatnim czasie i postanowił dowiedzieć się, co na ten temat sądzą pozostali miłośnicy marki The Elder Scrolls i erpegów w ogóle.

Reddit nie zawiódł i chociaż cała sprawa wydaje się zupełnie absurdalna, to szybko powstały rozmaite teorie związane z wielkością przyrodzeń męskich ras w świecie Scrollsów. Jednocześnie, nawet jeśli dyskusję zapoczątkowano wyłącznie z miarą długości, to reddit szybko doszedł do wniosku, że liczy się także obwód, a połączenie obu parametrów stanowi faktyczną wielkość i powinno być liczone wzorem - długość x obwód2.

Krótko po tym powstała też klasyfikacja, wedle której nawet wielkość penisów przysłania fakt, że niektóre rasy wykazują wiele unikalnych cech, które mogą podnieść jakość ich przyrodzeń. Cały wątek znajdziecie pod tym adresem i chociaż wygląda na to, że społeczna izolacja osiągnęła punkt kulminacyjny, to zainteresowani dyskusją wciąż mogą wtrącić swoje trzy grosze.