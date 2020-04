Premiera Streets of Rage 4 – przeglądamy pierwsze recenzje

News

Maria Wawrzyniak ,

Dzisiaj, wreszcie – po 26 latach po premierze poprzedniej części – na rynku zadebiutowało Streets of Rage 4. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. My natomiast postanowiliśmy z tej okazji przyjrzeć się pierwszym recenzjom produkcji i wszystko wskazuje na to, że fani serii doczekali się naprawdę dobrej, zapewniającej masę frajdy kontynuacji. Większość oceniających zachwala przede wszystkim niezwykle satysfakcjonującą walkę, która dość mimo prostego systemu potrafi wciągnąć na długie godziny. Do tego sporo recenzentów zwróciło uwagę na dobrą oprawę audiowizualną, która tylko potęguje przyjemność z gry – zdaniem większości Streets of Rage 4 jest jednym z najlepiej wyglądających (i najlepiej brzmiących) przedstawicieli gatunku beat’em up na rynku. Do tego dochodzi różnorodność w kwestii poziomu trudności, bowiem do wyboru mamy ich pięć. Wliczając w to również opcję wspólnej zabawy z maksymalnie czwórką innych graczy w trybie lokalnym oraz opcją gry z jednym użytkownikiem w trybie sieciowym oraz dostęp do łącznie 17 grywalnych bohaterów… Krótko mówiąc, jest w czym wybierać.

Oczywiście, jak każda produkcja, Streets of Rage 4 ma również swoje wady. Poza tym, że jest to prawdziwy old-schoolowy beat’em up, co samo w sobie jest naprawdę świetną okazją do powspominania dawnych czasów, tak wiąże się to zarazem z minusami – niektórzy recenzenci z kolei krytykują zbyt małe rozbudowanie systemu walki, przez co po pewnym czasie gra stała się dla nich powtarzalna. Z krytyką spotkała się także warstwa fabularna. Tutaj najczęściej obrywało się końcowej fazie gry, gdzie twórcy nie przygotowali chociażby jednego przerywnika filmowego. Gdyby jednak podsumować wszystkie recenzje, zebrać wymienione zalety (i wady), tak wciąż nie ma wątpliwości co do tego, że fani Streets of Rage powinni być zadowoleni. Czwórka jest naprawdę godnym pochwały powrotem legendarnego cyklu.