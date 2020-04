Powstaje pierwsza gra o koronawirusie – polskie studio Jujubee S.A. zapowiedziało COVID: The Outbreak

News

Maria Wawrzyniak ,

Zdawać by się mogło, że to dość słaby sposób na zarobek – nie oceniajmy jednak książki po okładce. Polskie studio zobowiązało się do przekazania 20% przychodów na walkę z koronawirusem.

Polskie studio deweloperskie Jujubee S.A. z Katowic zapowiedziało swój najnowszy projekt – COVID: The Outbreak, pierwszą pełnoprawną grę o aktualnie trwającej pandemii koronawirusa. Chociaż jest to dość kontrowersyjny temat, tak na sam początek trochę podstawowych informacji. Będziemy mieć do czynienia z grą strategiczną, gdzie przejmiemy obowiązki światowej organizacji zdrowia. Na naszych barkach spoczną takie kwestie, jak odpowiednie zarządzanie zasobami, stawianie budynków, nadzorowanie projektów – krótko mówiąc, musimy zrobić wszystko, aby przyczynić się do odnalezienia szczepionki na koronawirusa. Co ważniejsze, studio Jujubee wyraźnie zaznaczyło, że prócz zapewnienia jakiejś formy rozrywki, COVID: The Outbreak ma także (a nawet przede wszystkim) uczyć – twórcy umożliwią graczom zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat odpowiedniego zachowania w czasie pandemii, a także poinstruują, jak można zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, chroniąc przy tym siebie oraz swoich najbliższych. Przy tworzeniu gry deweloperzy korzystali między innymi z danych publikowanych przez WHO.

https://youtu.be/5cb90KQv2ls

Nie oceniajmy jednak książki po okładce – po zapowiedzi internet bardzo szybko zalała fala krytyki, a rozwścieczeni gracze uznali, że polscy twórcy chcą najzwyczajniej w świecie wzbogacić się na tragedii. Jasne, nikt nie wie (prócz twórców), jaka była prawdziwa intencja studia Jujubee. Nic jednak nie zmienia faktu, że deweloperzy zadeklarowali, iż 20% przychodów uzyskanych ze sprzedaży produkcji na platformie Steam w maju oraz czerwcu przekażą na CEPI (The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) oraz inne wybrane fundacje, które działają na rzecz walki z koronawirusem. COVID: The Outbreak jest dostępne we wspomnianym sklepie w cenie 54,99 złotych, aczkolwiek wszyscy zainteresowani na ten moment mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki.