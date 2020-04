The Last of Us 2 ponownie w PlayStation Store, Sony rozpoczyna odliczanie do premiery

News

Maria Wawrzyniak ,

The Last of Us: Part II ponownie pojawiło się w sklepie PlayStation Store po krótkiej nieobecności. Produkcja nie miała łatwo przez ostatnie miesiące – wpierw zniknęła ze wspomnianego sklepu, a Sony zaczęło zwracać chętnym pieniądze za zamówienia przedpremierowe. Teraz jednak znów możemy zaopatrzyć się w dwie wersje gry: podstawową za 289 złotych oraz Cyfrową Edycję Deluxe za 329 złotych. Jeżeli zamówicie tytuł w przedsprzedaży w podstawowej wersji, otrzymacie specjalny awatar PS4 z tatuażem Ellie, większą pojemność pistoletu głównej bohaterki oraz podręcznik do tworzenia różnych ulepszeń. Jeśli natomiast zdecydujecie się na droższą opcję, otrzymacie dodatkowo soundtrack z gry, skromny (aczkolwiek wciąż ładny!) artbook od firmy Dark Horse, sześć innych awatarów PS4 oraz dynamiczny motyw. Sony rozpoczęło również odliczanie do premiery, a informację zamieściło w opisach obu produktów – do debiutu The Last of Us: Part II zostało 51 dni.