Sony zwraca środki za zakup The Last of Us Part 2 w PlayStation Store

Nieoczekiwany zwrot akcji zatacza coraz szersze kręgi i wydaje się, że wizja The Last of Us: Part 2 jako tytułu startowego PlayStation 5 staje się coraz bardziej realna.

Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek zapoczątkowanych niedawnym komunikatem studia Naught Dog o opóźnieniu daty premiery The Last of Us: Part 2. Krótko po jego ogłoszeniu Sony zdjęło z PlayStation Store stronę poświęconą rzeczonej produkcji, zablokowało możliwość jej przedpremierowego zakupu, a teraz… oddaje pieniądze wszystkim, którzy zamówili grę przez PS Store. Wedle komunikatu firmy cały proces odbywa się automatycznie, więc nie musimy zgłaszać wniosków o zwrot, a już wkrótce powinniśmy otrzymać wiadomość mailową ze stosownym potwierdzeniem. Identycznie wygląda procedura w przypadku również przesuniętego Iron Man VR.

Jednym słowem – jest źle. Jeśli do tej pory liczyliście na nieodległą już premierę Ghost of Tsushima, to warto nieco ostudzić zapał, gdyż gra Sukcer Punch może podzielić los powyższych. Coraz realniejsza jest wizja wydania gier jako tytuły startowe na konsolach PlayStation 5 i chociaż jest to możliwe, to jednocześnie byłoby to sporym ciosem dla przeszło 100 milionów posiadaczy konsol PlayStation 4, którzy zacierają ręce na grę od kilku lat.

Jeśli decydowaliście się na zakup The Last of Us: Part 2 w PlayStation Store, to wkrótce środki do Was wrócą. Tymczasem nie ma co liczyć na rychłą premierę żadnej z nadchodzących gier Sony Interactive Entertainment.

