PlayStation Plus w maju – poznaliśmy oficjalną ofertę

Przedwczoraj informowaliśmy Was o interesującym przecieku, który sugerował, że w maju posiadacze abonamentu PlayStation Plus mogą liczyć na naprawdę niezłe tytuły, którymi miało być Dying Light oraz Dark Souls: Remastered. Cóż. Dziś japoński gigant przedstawił oficjalną majową ofertę PS Plus i nie jest to ani Dying Light, ani Dark Souls: Remastered. W oficjalnym poście na blogu dowiedzieliśmy się, że abonenci w maju mogą liczyć na Cities: Skylines oraz Farming Simulator 19. Na pocieszenie przypominamy, że wszyscy zainteresowani mogą załapać się na darmowe gry, które Sony rozdaje do 6 maja w ramach inicjatywy Play at Home.

https://youtu.be/5XCSiEt6bNA

A na koniec, dla tych, którzy być może nie wiedzą, czym dokładnie jest PlayStation Plus – mowa o płatnej usłudze dla użytkowników konsol PlayStation, w ramach której otrzymujemy co najmniej dwie darmowe gry, możliwość grania z innymi online, 100 GB wolnego miejsca na zapisy gier w chmurze, jak i ekskluzywne zniżki w sklepie PlayStation Store. Abonament możemy wykupić na 1 miesiąc (37 złotych), 3 miesiące (100 złotych) lub 12 miesięcy (240 złotych).