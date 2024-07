PS Plus Extra i Premium straci co najmniej 5 gier w sierpniu. Na liście głośne tytuły

Jak informuje redakcja PlayStation LifeStyle, na liście produkcji oznaczonych do usunięcia z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium znajdziemy na ten moment 5 tytułów. Zgodnie z przekazanymi informacjami w najbliższym czasie usługę Sony opuści m.in. Need for Speed Unbdound, czyli najnowsza odsłona popularnej serii gier wyścigowych. Jeśli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po dzieło deweloperów ze studia Criterion Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Need For Speed Unbound – jazda po bandzie.