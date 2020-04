News

Maria Wawrzyniak ,

Istnieje cień szansy, że właśnie dowiedzieliśmy się, co abonenci PS Plus otrzymają w przyszłym miesiącu. Jest to jednak bardzo niestabilny grunt – jak donosi serwis PushSquare, jeden z użytkowników forum ResetEra o pseudonimie Adookah udostępnił w pewnym wątku grafikę przedstawiającą potencjalną majową ofertę dla abonentów PS Plus. Cały problem tkwi jednak w tym, że źródłem jest tutaj przyjaciel, który wysłał użytkownikowi to zdjęcie, ale nie wiadomo, skąd w ogóle je wziął (czy po prostu umie robić grafiki, które wyglądają całkiem wiarygodnie). Warto zaznaczyć, że wyciek oferty PS Plus przed jej oficjalnym ogłoszeniem nie jest niczym nowym. No i grafika też wygląda normalnie. Nic nie zmienia jednak faktu, że należy ją traktować jako najzwyklejszą w świecie plotkę i podchodzić do sprawy z dystansem.

Gdyby jednak okazało się, że powyższy obrazek rzeczywiście prezentuje majową ofertę PS Plus, tak abonenci otrzymaliby naprawdę niezłe tytuły – Dying Light oraz Dark Souls: Remastered. Jeśli weźmiemy dodatkowo pod uwagę fakt, że w ostatnich miesiąc PS Plus oferowało naprawdę dobre produkcje, powyższy przeciek robi się odrobinę mniej wątpliwy. Jedyną dobrą i pewną wiadomością jest to, iż nie musimy zbyt długo czekać na oficjalną zapowiedź majowego PS Plus – Sony przedstawi zestaw zapewne jeszcze w bieżącym tygodniu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy podobałaby Wam się taka oferta, jaką widzicie powyżej!