Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Old World ukaże się już na początku maja w Epic Games Store. Tymczasem w sieci pojawił się obszerny materiał z nowej gry projektanta Civilization 4.

Dobre wieści dla fanów strategii. W najnowszym komunikacie na oficjalnej stronie studia Mohawk Games Soren Johnson ogłosił oficjalną datę premiery wczesnej wersji strategii Old World. Zgodnie z przykazanymi informacjami gra ukaże się na serwerach Epic Games Store dokładnie 5 maja. Tymczasem redakcja serwisu IGN podzieliła się z nami obszernym, 11-minutowym zapisem rozgrywki ze zmierzającego na rynek buildu. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał wideo.

Na pierwszy rzut oka Old World to kolejny klon Civilization i nie ma w tym nic dziwnego, jako że sam Soren Johnson pełnił funkcję głównego projektanta czwartej, dla wielu graczy najlepszej, odsłony strategii sygnowanej nazwiskiem Sida Meiera. Mohawk Games obiecuje jednak zupełnie nowe podejście do skostniałych już mechanik, znaczne ich rozbudowanie, a także możliwość przejęcia kontroli nad całą panującą dynastią, której sukcesy zmierzy wskaźnik ambicji.

Nie wskazano jeszcze, jak długo gra będzie zarezerwowana dla Epic Games Store, ani kiedy możemy oczekiwać premiery jej finalnej wersji.

https://www.youtube.com/watch?v=TCZDSmTv3U0&feature=emb_title