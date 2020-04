Zapowiedziano nowe DLC do Dying Light – Hellraid!

News

Maria Wawrzyniak ,

Techland oficjalnie zapowiedziało Hellraid, czyli nowe DLC do gry Dying Light. Zawartość dodatku ma dać graczom pewnego rodzaju namiastkę niedokończonego nigdy slashera studia o tym samym tytule. Przeniesiemy się więc do katakumb, gdzie spotkamy wrogów z piekła rodem. Do tego dojdzie również nowe uzbrojenie. Twórcy zdecydowali się na razie nie zdradzać zbyt wiele – zainteresowani mogą jednak dodać rozszerzenie do swojej listy życzeń na Steamie oraz obejrzeć krótki zwiastun, który znajdziecie oczywiście poniżej. W oficjalnej zapowiedzi czytamy, że szykuje się całkowicie nowe, świeże wyzwanie w świecie Dying Light, a nadchodzące płatne DLC oparte na Hellraidzie, niewydanym slasherze TPP Techlandu osadzonym w realiach fantasy, rozszerzy grę o katakumby pełne nowych przeciwników, których zładzimy za pomocą pokaźnego arsenału nowych broni. Pozostaje więc jeszcze pytanie, ile skasowanego Hellraid będzie w dodatku do Dying Light. Jak myślicie?

https://youtu.be/YKgyWjjXikM

Przypomnijmy jeszcze, że Dying Light zadebiutowało 27 stycznia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to utrzymana w klimacie survival horroru gra akcji, gdzie zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Za stworzenie gry (oraz jej kontynuacji) odpowiada wspomniane polskie studio Techland, które znane jest również z Dead Island oraz serii Call of Juarez.