Znamy datę premiery Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise na Nintendo Switch!

News

Maria Wawrzyniak ,

10 lipca 2020 roku – fani Deadly Premonition powinni zapisać sobie tę datę w kalendarzu, ponieważ to właśnie wtedy zadebiutuje Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Choć nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów, twórcy poniekąd potwierdzili, że prace nad grą dobiegają końca i znajdują się już na ostatniej prostej. Z tej okazji otrzymaliśmy również niezły, aczkolwiek dość specyficzny zwiastun, który możecie znaleźć poniżej.

https://youtu.be/SBfBIhv71fY

Przypomnijmy, że Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise to przygodowa gra akcji utrzymana w klimatach horroru, która stanowi kontynuację Deadly Premonition z 2010 roku. Za opracowanie produkcji odpowiada studio Toybox Inc., wydaniem natomiast zajmuje się firma Rising Star Games.