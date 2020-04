Cyberpunk 2077 w rozdzielczości 8K – gameplay nowej jakości od jednego z fanów

News

Maria Wawrzyniak ,

Użytkownik o pseudonimie Ani HVX udostępnił na swoim kanale na YouTubie gameplay z gry Cyberpunk 2077 z targów gamescom 2019 podbity do rozdzielczości 8K.

Od jakiegoś czasu CD Projekt RED nieco zwolniło i przestało nas zasypywać materiałami z nadchodzącej gry Cyberpunk 2077. Twórcy co jakiś czas przedstawiają kolejne frakcje, które spotkamy podczas rozgrywki – reszta ostatnich informacji to albo plotki, albo zapowiedzi gadżetów czy ekskluzywnych wydań konsol. Z pomocą przychodzi jednak Preston Dortsch, użytkownik kryjący się pod pseudonimem ANI HVX, który opublikował wczoraj na swoim kanale na YouTubie pokaz rozgrywki w Cyberpunk 2077 z zeszłorocznej edycji targów gamescom, tyle że podbity do rozdzielczości 8K. Twórca przyznał, że poświęcił około 21 godzin na wykonanie całej roboty – zastosował tak zwane AI Upscaling, czyli skalowanie obrazu za pomocą uczenia maszynowego. Efekty? Zobaczcie sami.

https://youtu.be/rfLl49HAJwM

Przypomnijmy jeszcze, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwotnie produkcja miała pojawić się na rynku wcześniej (jak pewnie pamiętacie, w kwietniu, więc już byśmy wszyscy grali), jednak w połowie stycznia deweloperzy ze studia CD Projekt RED poinformowali o przesunięciu premiery.