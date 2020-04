CD Projekt RED prezentuje dwie frakcje z gry Cyberpunk 2077 – poznajcie obrońców prostytutek i weteranów wojennych

News

Chociaż premiera dopiero we wrześniu, tak CD Projekt RED nie zamierza przestawać promować swojego nadchodzącego dzieła, gry Cyberpunk 2077. Musimy być wszyscy porządnie przygotowani na debiut, dlatego deweloperzy kilka dni temu postanowili rozpocząć prezentację frakcji, które spotkamy podczas zabawy w głównym mieście Night City. Na samym początku poznaliśmy grupę The Mox, która powstała krótko po śmierci pewnej Elizabeth Lizzie Borden, byłej właścicielki klubu striptizerskiego oraz prostytutki, za życia dzielnie walczącej o bezpieczeństwo swoich pracowników i broniącej ich przed przemocą. To właśnie tym zajmuje się wspomniana grupa The Mox – są to przede wszystkim ludzie działający na rzecz ochrony osób świadczących usługi seksualne.

Dwa dni później natomiast poznaliśmy 6th street, grupę, której przedstawicielami są weterani czwartej Wojny Korporacyjnej – zmęczeni bezradnością NCPD postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i założyli wspomnianą organizację. Jej celem było pierwotnie zastąpienie policji oraz wierna służba i ochrona społeczności Vista Del Rey. Dziś jednakże ich interpretacja prawa jest nieco inna, a czyny dość wątpliwe, głównie kierowane raczej samolubnością.

Przypomnijmy na koniec, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwotnie produkcja miała pojawić się na rynku wcześniej (w kwietniu), jednak w połowie stycznia deweloperzy ze studia CD Projekt RED poinformowali o przesunięciu premiery.

