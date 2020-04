News

Wygląda na to, że przecieki, o których informowaliśmy wczoraj, okazały się prawdziwe. Gracze wspólnymi siłami rozwiązali przygotowane przez Microsoft zagadki, by dotrzeć do załączonego do wiadomości zwiastuna. Ten ukazuje zestaw Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle w pełnej krasie, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że stylizowana na cyberpunkową korporację Arasaka konsola została wyposażona w świecące diody i napisy. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że na odwrocie dołączonego do zestawu kontrolera znajdziemy logo kapeli Samurai.

Pakiet ukaże się na rynku na długo przed grą — premiera planowana jest na czerwiec, ale Microsoft nie ujawnił jeszcze ceny zestawu. Ten pojawi się jednak w limitowanym nakładzie, co może skutkować horrendalnymi kwotami odsprzedaży na rynku wtórnym, jak w przypadku cyberpunkowych kart grafiki Nvidia RTX.

Tymczasem Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września na PC, PlayStation 4 i Xbox One. W planach jest również wydanie na PlayStation 5 i Xbox Series X, a niewykluczone, że podobne limitowane wydanie konsoli Microsoft przygotuje również dla swojego next-gena.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=nDhVZlOJJvo&feature=emb_title