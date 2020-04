Tech

Maria Wawrzyniak ,

Zaledwie parę godzin po tym, jak informowaliśmy Was o pojawieniu się w sklepie Amazon specjalnych słuchawek z serii Cyberpunk 2077 od SteelSeries, na oficjalnej stronie firmy SteelSeries pojawiła się zapowiedź pięciu zestawów z serii Cyberpunk 2077 x SteelSeries. Trzy z nich są tak naprawdę akcesoriami, dzięki którym możemy zmienić wygląd słuchawek z serii Arctis Pro (podstawowych, a także Arctis Pro + GameDAC i Arctis Pro Wireless). Pozostałe dwa zestawy to przeznaczone specjalnie dla konsoli Xbox słuchawki Arctis 1 Wireless for Xbox w wersji Johnny’ego Silverhanda oraz Arctis 1 Wireless w wersji Netrunner, które są kompatybilne z pecetami oraz konsolami PlayStation 4 i Nintendo Switch. Oczywiście, na ten moment wspomniane trzy zestawy ozdobne są… wyprzedane. Pozostaje mieć nadzieje, że niedługo znów będą dostępne do kupienia.

https://www.youtube.com/watch?v=7wces_F7Nrc

https://www.youtube.com/watch?v=rE6o1mNI8kE

https://www.youtube.com/watch?v=NzpA0e2E0mc