Jeśli umknęło to Waszej uwadze, to dziś jest szczególny dzień, w którym – według oryginalnych – zapowiedzi na rynek miała trafić gra Cyberpunk 2077. Jak wiemy od dłuższego czasu, tak się nie stanie i nawet jeśli do oficjalnego debiutu wciąż daleko, to CD Projekt RED powoli podgrzewa atmosferę wokół produkcji.

Po niedawnych prezentacjach poświęconych kolejnym gangom Night City przyszła pora na jednego z najważniejszych graczy cyberpunkowego świata – Arasaka Corp. W specjalnym wpisie na Twitterze czytamy, że Arasaka to – jak sama nazwa wskazuje – firma z korzeniami w Japonii, która wyrosła na dystrybucji systemów zabezpieczeń dla korporacji, banków i prawników. W 2077 Arasaka Corp. jest jedną z najważniejszych megacorporacji, a jej biznes koncentruje się na broni i pojazdach dla służb bezpieczeństwa.

Cóż, gdyby nie obsuwa, to już dzisiaj większość z nas zabiedziłaby ulice Night City. Warto wspomnieć tu szczegóły ostatniego raportu CD Projektu, wedle którego gra jest już kompletna, a twórcy wprowadzają jedynie ostatnie szlify. Wszystko to składa się na zabezpieczenie wyznaczonej na 17 września premiery.

Cyberpunk 2077 ukaże się na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One, a w planach są również wydania na PlayStation 5 i Xbox Series X.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1250438786833506305

