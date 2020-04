News

Maria Wawrzyniak ,

Najnowsze dzieło polskiego studia zostało ocenione przez brazylijską agencję ratingową, dzięki czemu upewniliśmy się, że będzie to gra skierowana wyłącznie do dorosłych.

Jak donosi serwis TwistedVoxel, na łamach brazylijskiego forum jednej z agencji ratingowych wyciekły informacje odnośnie gry Cyberpunk 2077 od polskiego studia CD Projekt RED. O tym, że produkcja została wysłana do organizacji zajmujących się klasyfikacją wiekową gier, wiemy już od połowy marca. Ba, jakieś dwa tygodnie temu w internecie pojawiła się również informacja, że tytuł został oceniony przez większość agencji, tyle że wówczas nie dowiedzieliśmy się na ten temat niczego więcej. Teraz, jak podają dziennikarze wspomnianego serwisu, wiemy, iż Cyberpunk 2077 otrzymał kategorię Mature 18+, czyli tę najwyższą. Nie jest to oczywiście żadnym zaskoczeniem. Jeśli zaś chodzi o szczegóły – poniżej znajdziecie pełną listę atrakcji, które zaoferuje dzieło CD Projekt RED.

broń bez użycia przemocy (nasza postać po prostu chodzi z bronią)

bron z użyciem przemocy (teraz już nie tylko chodzi, ale również atakuje, zabijając innych)

umiarkowane stosowanie nielegalnych narkotyków

opisywane spożywanie nielegalnych narkotyków

handel narkotykami

agresja słowna

wulgaryzmy/wulgarny język

akty przemocy/przemoc

wykorzystywanie seksualne

język seksualny

przyjemność seksualna

stosunki seksualne

intensywny związek seksualny

narażanie na niebezpieczeństwo lub śmierć

uszkodzenia ciała

okaleczanie

krew

samobójstwa

prostytucja

okrucieństwo/brutalność

No to ładnie. Cóż. Wszyscy wiemy, że większość rzeczy w powyższej listy nie jest deweloperom ze studia CD Projekt RED obca. Nie zmienia to jednak faktu, że Cyberpunk 2077 najprawdopodobniej będzie najodważniejszą grą zespołu. Przypomnijmy na koniec, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września bieżącego roku na PC, konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pierwotnie produkcja miała pojawić się na rynku wcześniej (jak pewnie pamiętacie, w kwietniu, więc już byśmy wszyscy grali), jednak w połowie stycznia deweloperzy ze studia CD Projekt RED poinformowali o przesunięciu premiery.