Premiera SnowRunner jutro – twórcy potwierdzają wsparcie dla modów już w dniu premiery!

Maria Wawrzyniak ,

Jutro – 28 kwietnia 2020 roku – odbędzie się premiera SnowRunner, czyli kontynuacji symulatora ciężarowych pojazdów terenowych od studia Saber Interactive. Produkcja zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Z tej okazji twórcy przypominają o sobie w najnowszych materiałach prasowych oraz potwierdzają, że gra w pecetowej wersji będzie wspierać modyfikacje już w dniu swojego debiutu – biorąc zaś pod uwagę fakt, że Spintires: MudRunner doczekało się prawie 5 tysięcy modów, możemy spodziewać się, iż również w przypadku SnowRunnera ich nie zabraknie. Ba, deweloperzy podzielili się nawet stroną z pierwszymi modyfikacjami, które czekają na premierę. Saber Interactive razem z Focus Home Interactive współpracują z serwisem Mod.io, aby zapewnić wsparcie dla modów do gry SnowRunner już w pierwszy dzień od premiery – co więcej, twórcy najpopularniejszych modów będą mogli zgłosić się po nagrody.

