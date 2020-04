Przygody Tintina powrócą – powstanie gra na podstawie komiksów Georges'a Remiego

News

Maria Wawrzyniak ,

Microids, odpowiedzialny między innymi za serię Syberia oraz grę Blacksad: Under the Skin wydawca i producent gier komputerowych ogłosił (podajemy za serwisem PC Gamer) niedawno rozpoczęcie współpracy z firmą Moulinsart, która posiada prawa do Przygód Tintina, czyli marki komiksów autorstwa Georges’a Remiego przedstawiających losy podróżnika Tintina oraz jego psa. Owocem tej współpracy ma być natomiast pełnoprawna przygodowa gra akcji opowiadająca historię głównego bohatera kultowych komiksów.

Na ten moment wiemy jednak stosunkowo niewiele – produkcja ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach (które nie zostały sprecyzowane). Co ciekawe, Tintin nie będzie jedyną komiksową postacią, która pojawi się w tytule, ponieważ zobaczymy w niej również takich bohaterów, jak kapitan Baryłka czy detektywów Tajniaka i Jawniaka. Zarówno przedstawiciel Microids, Stephane Longeard, jak i reprezentujący Moulinsart Nick Rodwell wyrazili swoje podekscytowanie projektem. W najbliższej przyszłości mamy oczywiście poznać tytuł gry, wraz z którym ujawnione zostaną również grafiki koncepcyjne i inne informacje na jej temat.