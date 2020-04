2K Games rezygnuje z WWE 2K21, seria ma powrócić w przyszłym roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi między innymi portal IGN (my podajemy za serwisem Screen Rant), firma 2K Games zdecydowała się nie opracowywać tegorocznej odsłony najpopularniejszej serii gier wrestlingowych, czyli w tym przypadku WWE 2K21. Tym samym miłośnicy gatunku po raz pierwszy od okrągłych dwóch dekad nie otrzymają nowej części cyklu, który został zapoczątkowany jeszcze w 2000 roku grą WWF SmackDown! na pierwszą konsolę PlayStation.

Dla wielu nie będzie to jednak jakimś szczególnym zaskoczeniem – biorąc pod uwagę to, jak wielką porażką okazało się zeszłoroczne WWE 2K20 zarówno w kwestii recenzji (w serwisie Metacritic gra jest jedną z najgorzej ocenianych przez graczy tytułów), jak i w kwestii sprzedaży, co przyznał sam wydawca, odwołanie tegorocznej odsłony było jedynie kwestią czasu. Twórcy chcą jednak, aby seria powróciła w następnym roku. Co z tego wyjdzie – zobaczymy.