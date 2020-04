News

Maria Wawrzyniak ,

Jutro odbędzie się premiera gry XCOM: Chimera Squad, zapowiedzianego niedawno spin-offa kultowej serii turowych gier taktycznych. Dla przypomnienia – akcja tytułu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z XCOM 2 – ludzie wygrali wielką wojnę, jednak część wrogich jednostek obcych wciąż znajduje się na planecie. Nasza rasa postanawia jednak być wspaniałomyślna i zamiast wybić ich całkowicie, rozpoczyna etap wielkiej współpracy, chcąc pokazać całemu światu, że można stworzyć w pełni funkcjonującą cywilizację opierając się na koegzystencji różnych ras. My z kolei trafiamy do Miasta 31, gdzie swoje działania rozpoczyna tytułowy oddział Chimera składający się zarówno z ludzi, jak i obcych. Naszym zadaniem jest zniszczyć wszelkie niewidzialne siły, które zagrażają nie tylko miastu, ale również jego mieszkańcom. Dzisiaj dowiedzieliśmy się więc, czy rzeczywiście taki powiew świeżości oraz inności był serii potrzebny. Z pierwszych recenzji wyraźnie wynika, iż mamy do czynienia z udanym spin-offem, który przypadnie do gustu zarówno weteranom serii, jak i osobom, które wcześniej nie miały z XCOM absolutnie nic wspólnego. Oczywiście, musimy się przy tym liczyć z faktem, że jest to mniejszy projekt, w kwestii kalibru nieprzypominający poprzednich projektów zespołu. Po raz kolejny największym plusem produkcji jest dobrze zaprojektowany turowy system walki, który choć czerpie garściami ze swoich poprzedników, tak wciąż wprowadza nowe elementy. Co ciekawe, tym razem mamy również do czynienia ze znacznie bardziej wyraźnymi postaciami. Wielu recenzentów zaznaczało, że XCOM: Chimera Squad jest grą prostszą, niż pozostałe odsłony. Niektórzy nawet twierdzą, iż po kilku godzinach zabawa staje się za bardzo powtarzalna, a problemy techniczne coraz bardziej doskwierają. Podsumowując: jeśli szukacie bardziej XCOMu na rozluźnienie i spędzenie miłego wieczoru, trafiliście idealnie.