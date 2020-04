Xbox Game Pass z kolejnym bestsellerem – Red Dead Redemption 2 już niedługo w ofercie!

News

Maria Wawrzyniak ,

Krótko, zwięźle i na temat – już 7 maja bieżącego roku w ofercie Xbox Game Pass pojawi się gra Red Dead Redemption 2. Dowiedzieliśmy się tego za pośrednictwem oficjalnego profilu usługi na Twitterze, gdzie dosłownie kilkanaście minut temu poinformowano o nadchodzącym do oferty hicie. Na ten moment nie wiemy jednak, czy możliwość zagrania w RDR 2 otrzymają jedynie posiadacze konsol Xbox, czy może również gracze pecetowi – nie zmienia to jednak faktu, że dla większości będzie to naprawdę świetna wiadomość.

https://twitter.com/XboxGamePass/status/1253311425310646273?s=20

Na koniec przypomnijmy – Red Dead Redemption 2 zadebiutowało 26 października 2018 roku na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W wersji na PC gra pojawiła się w sprzedaży 5 listopada 2019 roku na platformach Rockstar Games Launcher oraz Epic Games Store. W grudniu natomiast gra została udostępniona w sklepie Steam.