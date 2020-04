eSport

Maria Wawrzyniak ,

W ubiegłym roku na łamach magazynu The Wall Street Journal opisana została historia niecodziennej drużyny e-sportowej Silver Snipers złożonej wyłącznie z zawodników powyżej 65 roku życia grających w Counter-Strike: Global Offensive. Teraz, jak donoszą między innymi serwisy Deadline czy The Hollywood Reporter, opowieść przykuła uwagę Ubisoftu, który… postanowił nakręcić film na ich podstawie. Co ciekawe, nie jest to jedyny tego typu zespół.

Również w ubiegłym roku odbyły się nawet oficjalne Mistrzostwa Świata Seniorów w CS:GO, które wspomniani Silver Snipers wygrali. Trenerem drużyny jest Fredrik Jaegarn Andersson, były zawodowy gracz CS:GO. Na ten moment o filmie Ubisoftu nie wiemy jednak praktycznie niczego poza wiadomością, iż francuski wydawca podjął współpracę z Abby Kohn oraz Markiem Silversteinem – dwójka jest głównie znana za sprawą współtworzenia oraz reżyserowania komedii Jestem taka piękna!