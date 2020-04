News

Maria Wawrzyniak ,

DICE powoli przygotowuje się do zakończenia prac nad rozwojem gry Battlefield V – twórcy zapowiedzieli ostatnią aktualizację oraz wyjaśnili kilka kwestii.

Począwszy od listopada 2018 roku Battlefield V regularnie otrzymywało nową zawartość – teraz jednak deweloperzy ze studia EA DICE powoli przygotowują się do zakończenia prac nad rozwojem swojego dzieła. Na oficjalnej stronie internetowej gry Battlefield V pojawiło się ogłoszenie od Ryana McArthura, czyli starszego producenta tytułu. Twórca poinformował, że piąty rozdział W głąb dżungli dobiegnie końca już 29 kwietnia i będzie zarazem ostatnim rozdziałem. Nie oznacza to jednak, że deweloperzy całkowicie porzucają grę – w kolejnych miesiącach jej rozwój będzie mieć po prostu znacznie mniejszą skalę. O co dokładnie chodzi? Twórcy zapowiedzieli jeszcze jedną, ostatnią aktualizację, która według planu ma pojawić się na serwerach w czerwcu. Ważne jest jednak, abyśmy pamiętali, iż termin może ulec zmianie.

Letnia aktualizacja wprowadzi odrobinę nowej zawartości, jak chociażby bronie czy pomniejsze poprawki. Później, jak informuje McArthur, wewnętrzna waluta Battlefield V będzie przyznawana w ramach tygodniowych nagród, co ma umożliwić graczom odblokowanie sprzętu, którego nie mieli jeszcze okazji sprawdzić. Do tego wrócą wydarzenia, za przykład podano tutaj #FridayNightBattlefield.

McArthur wspomniał również o walce z oszustami – ta będzie oczywiście kontynuowana, aczkolwiek nic więcej na ten temat nie zdradzono. Przypomnijmy więc jeszcze na koniec, że Battlefield V zadebiutowało 20 listopada 2018 roku na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One.