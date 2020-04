News

Maria Wawrzyniak ,

Rozpoczęły się Zawody Strażników! Począwszy od 21 kwietnia bieżącego roku wszyscy zainteresowani gracze Destiny 2 będą mieli trzy tygodnie na to, aby udowodnić, że ich klasa jest najlepsza, zdobywając punkty w codziennych wyzwaniach. O tym, która klasa zwycięży, przez cały rok będzie Was informowało specjalne przypomnienie, które zostanie dodane do Wieży, aby inne klasy nie zapomniały, kto zdobył złoto.

Aby wziąć udział w Zawodach Strażników, spotkaj się z Evą Levante i Zavalą w Wieży i odbierz swoje codzienne wyzwania klasowe. Każdy punkt ma znaczenie, jeśli chcesz odnieść zwycięstwo! Sprostaj wyzwaniu, znajdź się na szczycie tabeli wyników i pochwal się swoją pozycją dzięki nowym klasowym przedmiotom w metalicznym kolorze i zdobytym egzotykom. Zawody Strażników są bezpłatne dla wszystkich graczy – dołącz zatem do rywalizacji klas, w której gra toczy się o wysoką stawkę i udowodnij wszystkim, która klasa jest najlepsza. Zwycięska klasa będzie przez cały rok honorowana w Wieży. Po więcej informacji zapraszamy pod ten adres.

https://youtu.be/Vsi_Q-RE1JI