Rozdajemy 100 kodów do bety Hunter's Arena: Legends!

Hunter's Arena: Legends to koreańska produkcja, która łączy w sobie mechaniki znane z MMORPG akcji i przeżywającego wciąż ogromną popularność trybu battle royale. Na czym to polega? Otóż wybieramy jedną z dziesięciu klas postaci, levelujemy ją, tłuczemy setki mobów, zdobywamy coraz lepszy loot, mamy też lochy i bossów. Brzmi jak zwykłe sieciowe RPG, prawda? No to dorzućmy do tego 50 innych graczy, którzy poza tym polują na nas i siebie nawzajem. Pojedynczo lub w trzyosobowych zespołach. I już zaczyna brzmieć ciekawiej!

Jeśli zaś chcecie dostać się do bety tego intrygującego tytułu, wystarczy zalogować się w naszym serwisie i kliknąć na przycisk poniżej.

Wraz z ekipą Actina życzymy Wam dużo dobrej zabawy!

Koniecznie podzielcie się też swoimi wrażeniami z rozgrywki.