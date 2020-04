News

LM ,

Jeśli na fali popularności odnowionych wersji kolejnych odsłon serii Resident Evil zaczęliście się zastanawiać, kiedy japońska firma przypomni sobie o marce Dino Crisis, to nie jesteście jedyni. Modder o pseudonimie DarknessRvaltier opublikował w sieci wczesną wersję projektu, który skupia się na wprowadzeniu do wydanego niedawno Resident Evil 3 Remake, elementów nawiązujących do siostrzanej serii.

W ten sposób powstało Dino Evil 3, w którym na miejscu każdego z oryginalnych przeciwników pojawił się miniaturowy T-Rex. Jednocześnie jednemu ze strojów Jill z RE3 Remake nadano wygląd Reginy z Dino Crisis. Jak wspomniałem, całość jest jeszcze we wczesnej wersji, więc zainteresowani muszą liczyć się z wieloma błędami oraz faktem, iż dinozaury nie prezentują się najlepiej w ulicznym oświetleniu Raccoon City.

Jeśli Wam to nie przeszkadza, to wszystko, co niezbędne znajdziecie pod tym adresem. Tymczasem rzućcie okiem na załączony do wiadomości gameplay z moda.

https://www.youtube.com/watch?v=jmyT8PdUFbI&feature=emb_title