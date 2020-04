Dziennikarze serwisu Video Games Chronicle (VGC) przeprowadzili niedawno interesujący wywiad z Marcusem Lehto, czyli byłym dyrektorem artystycznym firmy Bungie i zarazem współtwórcą takich gier, jak Halo 3. W rozmowie został poruszony między innymi temat konsoli PlayStation 5, a mężczyzna w szczególności zachwycał się dyskiem SSD, który przedstawiło Sony – uznał, iż takie parametry dysku mogą być powodem ogromnych zmian i otworzą drzwi dla o wiele większej zawartości, która może być transmitowana znacznie szybciej. Dysk w nowej konsoli PlayStation ma być bowiem aż dwukrotnie szybszy od tego, który zaoferuje nam Xbox Series X.

Gracze nie będą musieli już czekać na ekranach ładowania, a my nie będziemy zmuszeni do ukrywania tych loadingów za przerywnikami filmowymi czy innego tego typu rzeczami. Jestem tym naprawdę podeskcytowany, bowiem to jedna z tych kwestii, które są obecnie dla nas szczególnie trudne: radzenie sobie ze starymi platformami. Te platformy istnieją od jakichś, nie wiem, siedmiu lat? Rozwój na nich jest niczym rozwój maszyn w epoce kamienia łupanego.