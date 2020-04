News

Maria Wawrzyniak ,

Outriders to trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG osadzona w realiach science fiction, która ma zadebiutować nie tylko na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, ale również na sprzęcie nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xboksie Series X. Nad produkcją pracuje polskie studio People Can Fly, znane z takich tytułów, jak chociażby Bulletstorm. Deweloperzy ze wspomnianego studia postanowili przez ostatni tydzień opublikować kilka nowych materiałów na oficjalnym profilu gry na Twitterze – wszystkie zajawki możecie zobaczyć poniżej. Koncentrują się one głównie na pokazie umiejętności poszczególnych klas postaci. Tych jest łącznie trójka: Pyromancer, Trickster oraz Devastator. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę świetnie. Co o tym sądzicie?

