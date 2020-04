News

Maria Wawrzyniak ,

Niecały tydzień po zapowiedzi The Pope: Power & Sin w sieci pojawiła się zapowiedź Pope Simulator – to już dwa symulatory papieża zapowiedziane w jednym tygodniu!

Równy tydzień temu informowaliśmy Was o zapowiedzi The Pope: Power of Sin, czyli symulatora papieża, gdzie wcielimy się w Aleksandra VI i poznamy świat Kościoła w nieco gorszym świetle, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Dzisiaj z kolei mamy dla Was… kolejny symulator papieża. Deweloperzy ze studia Majda Games zapowiedzieli Pope Simulator. Produkcja ma jednak podejść do spraw religijnych z zupełnie innej strony.

https://youtu.be/hhw2j7ZbSGE

Będziemy koncentrować się głównie na wprowadzaniu pokoju na świecie jako głowa Kościoła poprzez takie aktywności, jak nawracanie niewiernych, głoszenie inspirujących przemówień czy chociażby modlenie się. Podejmowane przez nas decyzje będą wpływać na to, jak przebiegną największe konflikty na świecie. Nie wiemy jednak, kiedy możemy spodziewać się premiery Pope Simulator. Powyżej znajdziecie opublikowany niedawno zwiastun – mamy do czynienia z debiutanckim projektem studia Majda Games, którego wydaniem zajmie się firma Ultima Games.