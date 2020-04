News

Maria Wawrzyniak ,

Poznaliśmy wreszcie pełną datę premiery zapowiedzianego w 2018 roku Streets of Rage 4, czyli kolejnej części kultowego cyklu klasycznych gier beat’em up (znany również jako chodzone bijatyki). Produkcja zadebiutuje już 30 kwietnia bieżącego roku na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Dowiedzieliśmy się również, że już w dniu debiutu gra będzie dostępna na konsole w ramach usługi Xbox Game Pass. Do tego wszystkiego twórcy udostępnili także zwiastun przedstawiający Battle Mode – tryb, który pozwoli nam na zabawę z innymi na ośmiu specjalnie stworzonych do tego arenach. Co ciekawe, na pełnoprawną kontynuację fani musieli czekać aż 26 lat – poprzednia odsłona cyklu, czyli Streets of Rage 3, zadebiutowała w 1994 roku na konsoli Sega Mega Drive.

https://youtu.be/YFKNzy2qbQc