Załoga samolotu pasażerskiego nieustannie podążą w kierunku nocy, uciekając przed promieniem słonecznym, który zabija wszystko, co żyje. Już niebawem na serwerach Netflix.

Dobre wieści dla miłośników twórczości Jacka Dukaja. Okazuje się, że na premierę serialu bazującego na motywach powieści Starość Aksolotla – Kierunek: Noc – nie przyjdzie nam już długo czekać. Włodarze Netfliksa uraczyli nas nowym zwiastunem serii i jednocześnie poinformowali, że ta zadebiutuje na serwerach platformy streamingowej już 1 maja.

Kierunek: Noc zaprezentuje nam historię samolotu pasażerskiego, który poderwał się z lotniska, gdy okazało się, że w Ziemię uderzył tak silny promień słoneczny, iż zabija każde żywe stworzenie na swojej drodze. Załoga podąża w kierunku nocy, by uniknąć zabójczego promienia, ale równie niebezpieczne są zarówno konflikty na samym pokładzie, jak i ograniczone zapasy paliwa samolotu.

Motywy wykorzystane w serii, to zaledwie wycinek przywołanej powieści Dukaja. Starość Aksolotla koncentruje się na ostatnich ludziach, którzy przed uderzeniem promienia sklonowali swoją świadomość do sieci, a następnie wiedli dawny żywot w przejętych przez siebie robotach. Z czasem podzielili się na rywalizujące ze sobą frakcje, które prezentowały różne podejście do postapokaliptycznej rzeczywistości.

https://www.youtube.com/watch?v=wbY0aM6e8VY